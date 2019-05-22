Россия ограничила право иностранцев служить по контракту

Иностранные граждане смогут только один раз отслужить по контракту в России. Такой закон в среду одобрил Совет Федерации. Об этом 22 мая сообщает ТАСС.

В пояснительной записке говорится, что иностранным гражданам позволено только один раз пройти военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ на воинских должностях.

В федеральном законе «О воинской обязанности и военной службе» сказано, что контракт о прохождении военной службы могут заключать иностранцы, которые законно находятся в России. Однако документ не запрещал заключать таким гражданам новый контракт спустя время.

Так, после одобрения Совфедом закона, иностранцы смогут заключить новый контракт на прохождение военной службы только после приобретения российского гражданства.