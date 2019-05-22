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Первый законопроект Зеленского зарегистрировали в Раде

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 Парубий считает указ Зеленского о роспуске Рады незаконным

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Видео с места ДТП с российскими туристами в Италии появилось в сети

Видео с места ДТП с российскими туристами в Италии появилось в сети

 Автобус с туристами перевернулся в Италии

Автобус с туристами перевернулся в Италии

14:09   22 Мая 2019
Россия

Совфед разрешил больным ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей

Совфед разрешил больным ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей

Закон наделяет суды правом отступать от статьи 127 Семейного кодекса, если гражданин с данными заболеваниями уже проживает с ребенком. Усыновленить ребенка можно только через суд, который будет учитывать интересы ребенка.

Ранее КС РФ признал не соответствующими конституции нормы Семейного кодекса, не позволяющие людям с ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей, которых они воспитывают.

Совфед разрешил больным ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей

Поводом для принятия решения стал инцидент с семьей из Подмосковья. Женщину заразили ВИЧ в больнице, после чего ее сестра родила ей ребенка путем искусственного оплодотворения. Ребенок воспитывается парой, но суды отказывают им в его усыновлении из-за заболевания женщины.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #закон #общество #вич #совет федерации #усыновление

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