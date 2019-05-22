«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве 23 мая
Российский Гидрометцентр предупредил гостей и жителей столицы о сильном ветре и грозах в регионе. В связи с этим в Москве 23 мая объявлен «желтый» уровень погодной опасности.
«Степень интенсивности опасных явлений: «желтый» — погода потенциально опасна», — говорится на сайте Гидрометцентра.
Предупреждение будет действовать с 9 утра четверга и в течение 12 часов.
Ранее синоптики обещали в среду, 22 мая, во второй половине дня в Москве кратковременные дожди и грозы.
В Москве к среде потеплеет до 25...27°. В четверг дождь, местами гроза и порывистый ветре до 12-17 м/с. В пятницу и субботу 15-21°.#Москва #погода #май #Гидрометцентр #весна2О19 https://t.co/7XgJaKx2fE pic.twitter.com/i24WUaTCmK— Гидрометцентр России (@meteoinfo_ru) May 20, 2019