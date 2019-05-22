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Совфед одобрил закон, разрешающий родственникам посещать пациентов в реанимации
Заседание глав МИД ОДКБ началось в Бишкеке

Заседание глав МИД ОДКБ началось в Бишкеке

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Видео с места ДТП с российскими туристами в Италии появилось в сети

Видео с места ДТП с российскими туристами в Италии появилось в сети

 Автобус с туристами перевернулся в Италии

Автобус с туристами перевернулся в Италии

14:11   22 Мая 2019
Россия

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве 23 мая

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве 23 мая

Российский Гидрометцентр предупредил гостей и жителей столицы о сильном ветре и грозах в регионе. В связи с этим в Москве 23 мая объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

«Степень интенсивности опасных явлений: «желтый» — погода потенциально опасна», — говорится на сайте Гидрометцентра.

Предупреждение будет действовать с 9 утра четверга и в течение 12 часов. 

Ранее синоптики обещали в среду, 22 мая, во второй половине дня в Москве кратковременные дожди и грозы.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#москва #общество #погода #гидрометцентр

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