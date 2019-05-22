«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве 23 мая

Российский Гидрометцентр предупредил гостей и жителей столицы о сильном ветре и грозах в регионе. В связи с этим в Москве 23 мая объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

«Степень интенсивности опасных явлений: «желтый» — погода потенциально опасна», — говорится на сайте Гидрометцентра.

Предупреждение будет действовать с 9 утра четверга и в течение 12 часов.

Ранее синоптики обещали в среду, 22 мая, во второй половине дня в Москве кратковременные дожди и грозы.