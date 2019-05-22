Видео с места ДТП с российскими туристами в Италии появилось в сети

Видео с места аварии с туристическим автобусом, в котором находились россияне, в городе Сиена в Италии появилось в интернете. Кадры опубликовала тосканская редакция телерадиокомпании RAI в Twitter.

Incidente #Monteriggioni, un morto per ribaltamento bus turistico sulla #Autopalio. Le immagini del bus finito nella scarpata. Il raccordo autostradale Siena-Firenze è provvisoriamente chiuso in direzione Siena, con uscita obbligatoria allo svincolo di Monteriggioni. @TgrRai pic.twitter.com/bB83pVXpma — Tgr Rai Toscana (@TgrRaiToscana) 22 мая 2019 г.

На записи видно, как автобус вылетает в кювет и переворачивается. На месте ДТП работают экстренные службы. Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел утром 22 мая на участке трассы Сиена – Флоренция в районе города Бадессе.

Жертвами аварии стал один человек погиб, 10 пострадали. Всего в автобусе находилось 60 пассажиров.