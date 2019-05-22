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Видео с места ДТП с российскими туристами в Италии появилось в сети

Видео с места ДТП с российскими туристами в Италии появилось в сети

 Автобус с туристами перевернулся в Италии

Автобус с туристами перевернулся в Италии

13:50   22 Мая 2019
Весь мир

Видео с места ДТП с российскими туристами в Италии появилось в сети

Видео с места ДТП с российскими туристами в Италии появилось в сети

Видео с места аварии с туристическим автобусом, в котором находились россияне, в городе Сиена в Италии появилось в интернете. Кадры опубликовала тосканская редакция телерадиокомпании RAI в Twitter.

На записи видно, как автобус вылетает в кювет и переворачивается. На месте ДТП работают экстренные службы. Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел утром 22 мая на участке трассы Сиена – Флоренция в районе города Бадессе.

Жертвами аварии стал один человек погиб, 10 пострадали. Всего в автобусе находилось 60 пассажиров.

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Автор: Арсений Аскольский

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