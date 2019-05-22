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 Россия ограничила право иностранцев служить по контракту

Россия ограничила право иностранцев служить по контракту

Первый законопроект Зеленского зарегистрировали в Раде

Первый законопроект Зеленского зарегистрировали в Раде

 Парубий считает указ Зеленского о роспуске Рады незаконным

Парубий считает указ Зеленского о роспуске Рады незаконным

Видео с места ДТП с российскими туристами в Италии появилось в сети

Видео с места ДТП с российскими туристами в Италии появилось в сети

 Автобус с туристами перевернулся в Италии

Автобус с туристами перевернулся в Италии

13:33   22 Мая 2019
Россия

Автор романа «Географ глобус пропил» усомнился, что СССР был самой читающей страной

Автор романа «Географ глобус пропил» усомнился, что СССР был самой читающей страной

Российский писатель и сценарист Алексей Иванов, известный серией книг об Урале «Сердце пармы» и экранизированным романом «Географ глобус пропил» в интервью блогеру Юрию Дудю усомнился в том, что СССР был самой читающей страной. По мнению писателя, читали советские граждане не больше, чем сегодня россияне.

«Я прекрасно помню Советский Союз и себя и свое окружение, читали люди очень мало. Не больше, чем сейчас во всяком случае. А почему столь культова была книга? Книга считалась предметом роскоши, это была вещь дефицитная, поэтому книги покупали. Но покупать и читать книги — это разные вещи», - сказал Иванов.

Автор «Географ глобус пропил» усомнился, что СССР был самой читающей страной

Литература в СССР, по мнению Иванова, выполняла «несвойственные ей функции»: служила учебником истории, социологии, парапсихологии, обладала психотерапевтическим свойством и была развлечением.

- А сам мем был одной из отрыжек пропаганды? – подобрал эпитет Дудь.

- Конечно. — согласился писатель.— Просто, [чтобы] создать некую виртуальную реальность, которая гораздо лучше, чем реальная реальность.

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Автор: Григорий Рощин
#ссср #литература #юрий дудь #алексей иванов

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