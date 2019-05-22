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 Россия ограничила право иностранцев служить по контракту

Россия ограничила право иностранцев служить по контракту

Первый законопроект Зеленского зарегистрировали в Раде

Первый законопроект Зеленского зарегистрировали в Раде

 Парубий считает указ Зеленского о роспуске Рады незаконным

Парубий считает указ Зеленского о роспуске Рады незаконным

Видео с места ДТП с российскими туристами в Италии появилось в сети

Видео с места ДТП с российскими туристами в Италии появилось в сети

 Автобус с туристами перевернулся в Италии

Автобус с туристами перевернулся в Италии

13:42   22 Мая 2019
Россия

Слуцкий назвал призыв Супрун исключить РФ из СБ ООН «махровейшей некомпетентностью»

Слуцкий назвал призыв Супрун исключить РФ из СБ ООН «махровейшей некомпетентностью»

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал призыв и.о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун перестать «терпеть» Россию в Совбезе ООН. Он подчеркнул, что такие заявления делать безграмотно и назвал их «махровейшей некомпетентностью».

«Мне страшно за страну, в правительстве которой присутствуют насколько необразованные люди», — сказал Слуцкий.

Депутат посоветовал Супрун перечитать историю за курс средней школы и вспомнить, какие страны стояли у истоков основания ООН, а также какова роль Совета Безопасности. 

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также прокомментировала слова украинского министра, назвав ее провокатором.

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Автор: Виктория Разумовская
#госдума #политика #совбез оон #супрун

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