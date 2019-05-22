Слуцкий назвал призыв Супрун исключить РФ из СБ ООН «махровейшей некомпетентностью»

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал призыв и.о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун перестать «терпеть» Россию в Совбезе ООН. Он подчеркнул, что такие заявления делать безграмотно и назвал их «махровейшей некомпетентностью».

«Мне страшно за страну, в правительстве которой присутствуют насколько необразованные люди», — сказал Слуцкий.

Депутат посоветовал Супрун перечитать историю за курс средней школы и вспомнить, какие страны стояли у истоков основания ООН, а также какова роль Совета Безопасности.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также прокомментировала слова украинского министра, назвав ее провокатором.