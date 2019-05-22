Жириновский прочит победу правым на выборах в Европарламенте

Очередные выборы в Европарламент, что завершатся 26 мая, усилят европейских правых, считает Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.

Именно в понимание этого главная причина скандала в Австрии с лидером правой партии «Свобода», вошедшей в правительство, уверен он. Теперь Европарламент станет гораздо более праворадикальным, и эта тенденция сохранится до полного перехода власти к таким политическим силам, выразил мнение председатель партии.

Жириновский также уверен, что классические европейские партии будут слабеть и рушиться, что уже происходит во Франции, Италии, Испании и даже Британии. Поправевший Европарламент усилит рост правых партий на национальном уровне в большинстве европейских стран, что приведет не только к повторам «Брексита» в других странах ЕС, но и полному распаду Евросоюза, полагает лидер партии.

Даже восточноевропейские страны, получающие от ЕС солидную финансовую поддержку, не будут этому сопротивляться, потому что Брюссель все сильнее закручивает гайки национальным правительствам, и в целом, Восточная Европа чувствует на себе пренебрежительное отношение западных соседей, заключил Жириновский.