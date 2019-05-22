Друзья Резника ополчились на Смольный в ущерб Петербургу

Петербургская оппозиция продолжит противостояние с врио главы города Александром Бегловым путем провокаций под предлогом градозащиты, с помощью общественников и судебных исков, сообщает издание «Невские Новости».

Как полагает издание, ключевую роль в оппозиционной борьбе сыграет депутат ЗакСа от фракции «Яблоко» Борис Вишневский. Народный избранник неоднократно критиковал действия Смольного.

15 мая на пленарном заседании градоначальник представил депутатам Заксобрания стратегию по развитию Петербурга. Тогда Вишневский поднял вопрос о задержаниях на первомайской демонстрации: Беглов ответил, что все без исключения должны учиться вежливости, терпимости и демократии. Вишневского не устроил ответ врио губернатора — депутат написал несколько критических постов в соцсети.

Позже «Комитет защиты Петербурга» подготовил и открытое письмо в защиту заподозренного в употреблении наркотиков депутата Максима Резника, подписанное Вишневским, несколькими другими депутатами, активистами из нежелательной в РФ организации «Открытая Россия», общественниками и журналистами.

Тема защиты зеленых насаждений актуализировалась после протестов вокруг строительства храма в Екатеринбурге. Вишневский записал видеообращение к защитникам сквера, а что касается родного города депутата, то он уже заявил тему «исправления градозащитных ошибок» в своей предвыборной программе — «яблочник» поборется за губернаторское кресло.

Одной из таких ошибок он считает небоскреб «Лахта-центр» и в свое время приложил немало усилий, чтобы этого здания не было на Охтинском мысу. Последние посты депутата в соцсетях посвящены реставрации Феодоровского городка в Пушкине – Вишневский недоволен, что на здание резиденции патриархии, формально принадлежащей РПЦ, тратятся деньги из бюджета.

Смольный в свою очередь идет навстречу горожанам. Так Беглов отозвал разрешение на строительство отеля на Смоленке, но несмотря на это письма, публикации и пикеты против врио губернатора не уйдут из повестки, полагает издание.

«Логично предположить, что с иском против главы Смольного выступит все тот же Борис Вишневский, как самое честное лицо демократической оппозиции – его друг Максим Резник имеет более живые и веские основания обижаться на градоначальника, но теперь у него другие проблемы, в связи с нежеланием объясниться за свои «косяки», — пишут «Невские Новости».

При этом соратник Вишневского — депутат Резник — не пытается снять с себя подозрения в употреблении запрещенных веществ. Ранее он отказался пройти тест на наркотики после публикации видеозаписей, на которых депутат, предположительно, курит марихуану.