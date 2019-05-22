Конфликтная комиссия ЗакСа Петербурга внимательно изучит ролики с курящим «косяки» Резником

Дело депутата Максима Резника, заподозренного в употреблении наркотиков, рассматривает Конфликтная комиссия. Об этом 22 мая пишут «Невские новости» со ссылкой на депутата ЗакСа Сергея Соловьева.

По словам Соловьева, комиссию создали по инициативе спикера Андрея Анохина, Федерального агентства новостей и общественной организации. Он отметил, что в состав комиссии входят члены всех политических партий, однако решение будет принято в закрытом режиме.

«Рассмотрение касается личных вопросов, те материалы, которые нам были представлены, внимательно изучаются», – добавил он.

Комиссии предстоит внимательно проверить видео с употребляющим (предположительно запрещенные вещества) Резником. Как сообщили в «Невских новостях», ролики были отправлены соседями депутата.

Соловьев подчеркнул, что комиссия ответственно подходит к делу.

«Мы не хотим делать какие-то голословные заявления», – заявил он.

Решение комиссии сразу передадут журналистам.

На заседании депутат Андрей Анохин также заговорил о Резнике. Он призвал снять с повестки все второстепенные вопросы, до тех пор, пока не будет принято решение об отстранении политика из-за подозрений в употреблении наркотиков. Однако ему не дали договорить и выключили микрофон.

Напомним, Резника подозревают в употреблении наркотиков после неадекватного поведения на первомайском шествии и попавшего в сеть видео, на котором он курит марихуану (предположительно).