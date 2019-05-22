Мособлдума планирует ввести три новые социальные услуги

Представители Московской областной думы в среду, 22 мая, сообщили, что планируют ввести три новые социальные услуги в Подмосковье в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение». По информации Мособлдумы, вопрос о введении новых соцуслуг рассмотрят на предстоящем заседании.

Первая — бесплатная транспортировка граждан старше 65 лет и жителей сельской местности в больницы. Соцуслугу отнесут к категории «срочная», чтобы упростить получение, и предоставят на основании заявления.

Вторая — бесплатная скандинавская ходьба, йога, ЛФК, занятия по вокалу, танцы, курсы компьютерной и правовой грамотности для мужчин старше 60 лет и женщин от 55-ти. Сейчас подобные услуги по поддержанию активного образа жизни оказывают на базе муниципальных учреждений соцобслуживания Подмосковья, но они доступны только для пенсионеров.

Третья — бесплатные уроки по уходу за инвалидами. В конце 2018 года Московская областная дума установила ежемесячную денежную выплату для жителей Подмосковья, которые ухаживают за инвалидами первой и второй группы, утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в постоянном уходе.