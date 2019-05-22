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 Автобус с туристами перевернулся в Италии

Автобус с туристами перевернулся в Италии

12:51   22 Мая 2019
Россия

Общественная палата предложила Беглову выдвинуться в губернаторы Петербурга

Общественная палата предложила Беглову выдвинуться в губернаторы Петербурга

Такое заявление сделал председатель Комиссии Общественной палаты Александр Ватагин. Он озвучил консолидированное решение Совета Общественной палаты города.

«Уровень взаимодействия Общественной палаты и правительства Петербурга за последние полгода приобрел совершенно иное качество. И это результат новой политики, реализуемой действующим главой Петербурга», - отметил он.

По словам Ватагина, за последние полгода они проводили частые встречи с врио губернатора города Александром Бегловым, на которых он показал полное понимание приоритетов развития города и настойчивость решать острые проблемы и строить работу, опираясь на мнение и оценки горожан.

Озвученный Бегловым план развития города еще больше укрепил членов совета Общественной палаты в своем выборе, отметил Ватагин, пишет «Петербургский дневник».

Отмечается, что соответствующее обращение уже направили Беглову.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #петербург #политика #беглов #общественная палата #выборы губернатора

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