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Заседание глав МИД ОДКБ началось в Бишкеке

 Первый законопроект Зеленского зарегистрировали в Раде

Первый законопроект Зеленского зарегистрировали в Раде
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Видео с места ДТП с российскими туристами в Италии появилось в сети

 Автобус с туристами перевернулся в Италии

Автобус с туристами перевернулся в Италии

13:03   22 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Первый законопроект Зеленского зарегистрировали в Раде

Первый законопроект Зеленского зарегистрировали в Раде

Первый законопроект, внесенный президентом Украины Владимиром Зеленским, зарегистрировали 22 мая в Верховной раде. Об этом сообщается на сайте парламента.

Речь идет о проекте закона «О внесении изменений в закон Украины «О публичных закупках» по осуществлению закупок во время избирательного процесса». Документ разработан для того, чтобы обеспечить организацию подготовки и проведения выборов в стране, а именно осуществления необходимых для этого закупок. 

«Учитывая скоротечность избирательного процесса и краткосрочность работы окружных избирательных комиссий, закупку таких товаров и услуг необходимо осуществлять безотлагательно», — говорится в пояснительной записке.

Напомним, ранее Зеленский подписал указ о проведении внеочередных выборов в Раду. Они состоятся 21 июля.

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Автор: Виктория Разумовская
#законопроект #политика #верховная рада #зеленский

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