Первый законопроект Зеленского зарегистрировали в Раде

Первый законопроект, внесенный президентом Украины Владимиром Зеленским, зарегистрировали 22 мая в Верховной раде. Об этом сообщается на сайте парламента.

Речь идет о проекте закона «О внесении изменений в закон Украины «О публичных закупках» по осуществлению закупок во время избирательного процесса». Документ разработан для того, чтобы обеспечить организацию подготовки и проведения выборов в стране, а именно осуществления необходимых для этого закупок.

«Учитывая скоротечность избирательного процесса и краткосрочность работы окружных избирательных комиссий, закупку таких товаров и услуг необходимо осуществлять безотлагательно», — говорится в пояснительной записке.

Напомним, ранее Зеленский подписал указ о проведении внеочередных выборов в Раду. Они состоятся 21 июля.