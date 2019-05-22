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Видео с места ДТП с российскими туристами в Италии появилось в сети

Видео с места ДТП с российскими туристами в Италии появилось в сети

 Автобус с туристами перевернулся в Италии

Автобус с туристами перевернулся в Италии

12:43   22 Мая 2019
Весь мир

Автобус с туристами перевернулся в Италии

Автобус с туристами перевернулся в Италии

Автобус с российскими туристами попал в ДТП в городе Сиена в Италии. Об этом 22 мая сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ANSA. 

Как сообщает СМИ, в аварии погиб один человек. На месте ДТП уже работают сотрудники полиции и спасательных служб. 

Авария случилась в 9:30 по местному времени. Агентство уточняет, что место происшествия — трасса, которая соединяет Сиену и Флоренцию в районе города Монтериджиони. Согласно последним данным, автобус перевернулся. В нем оказались заблокированы люди. 

В российское посольство поступил сигнал от Департамента гражданской защиты Италии. По предварительной информации, в автобусе находились 60 россиян. Один человек погиб, 10 пострадали. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #туристы

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