Автобус с туристами перевернулся в Италии

Автобус с российскими туристами попал в ДТП в городе Сиена в Италии. Об этом 22 мая сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.

Как сообщает СМИ, в аварии погиб один человек. На месте ДТП уже работают сотрудники полиции и спасательных служб.

#22maggio 11:00, intervento dei #vigilidelfuoco in corso dalle 9:30 a Monteriggioni (SI) per un pullman uscito fuori strada sul Raccordo Autostradale 3, al km 7 in dir. Sud. Squadre al lavoro per soccorrere alcuni passeggeri incastrati nel mezzo pic.twitter.com/Lw5syOFc8U — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) May 22, 2019

Авария случилась в 9:30 по местному времени. Агентство уточняет, что место происшествия — трасса, которая соединяет Сиену и Флоренцию в районе города Монтериджиони. Согласно последним данным, автобус перевернулся. В нем оказались заблокированы люди.

В российское посольство поступил сигнал от Департамента гражданской защиты Италии. По предварительной информации, в автобусе находились 60 россиян. Один человек погиб, 10 пострадали.