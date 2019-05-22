Соловьев уверен, что из протестующих в Екатеринбурге «выходят бесы»

Телеведущий Владимир Соловьев ответил уральскому общественнику Антону Дербеневу, который пригрозил ударить журналиста за слова про необходимость «разогнать бесов», протестующих против строительства собора.

«Бесы узнали себя. Нормальный человек не примет же на себя слова о бесах. А те, которые себя считают бесами, так себя и ведут. Поэтому это типичная реакция бесноватых. Видели, как в церкви отчитывают таких одержимых? Вот из них бесы выходят. Вот это сейчас и происходит», — уверен журналист.

Соловьев заявил ресурсу iReactor, что его не интересует «реакция бесноватых».

«Меня совершенно не интересует реакция бесноватых. У нас уже есть такие любители от Мамаева до Кокорина, которые сидят. Ведь он хочет дать кому-то леща? У них там есть академия боевых искусств как раз в Екатеринбурге, откуда вышли люди, разгонявшие бесов, которые, подняв руки, говорили «Мы за храм». Зачем ему так далеко ехать? Он не хочет к ним подойти, выяснить, что и как?», — сообщил Соловьев.

Ранее уральский репортер Антон Дербенев сообщил, что готов поехать в Москву для встречи с Соловьевым.

«Скидываемся мне на билеты до Москвы и командировочные, а я в столице нахожу его и выдаю ему по зубам крепкого уральского леща правой рукой», — написал Дербенев.

Напомним, местные власти намерены провести опрос по поводу строительства храма, который пройдут жители города за две недели. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подчеркнул, что по итогам опроса власти продолжат диалог с горожанами: планируется совместно провести мероприятия по новому скверу и работы по техническому проекту.