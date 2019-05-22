Парубий считает указ Зеленского о роспуске Рады незаконным

Спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что указ главы государства Владимира Зеленского о роспуске парламента незаконный и приведет Украину к конституционному кризису. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 22 мая.

Выборы в Раду были запланированы на октябрь текущего года. Накануне, 21 мая, Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий парламента и назначил внеочередные выборы на 21 июля.

«По моему мнению, указ президента – это не только неуважение конституции, это заводит воюющую страну в конституционный кризис», — заявил Парубий на открытии внеочередного заседания Рады.

Он подчеркнул, что как глава парламента не может остановить действие указа президента, так не может это сделать и Рада. По словам Парубия, суд может проверить решение президента на соответствие конституции.

Напомним, Зеленский официально вступил в должность украинского президента накануне, 20 мая. На инаугурации он объявил о роспуске Рады, потребовал от депутатов отставки кабмина, а также отмены депутатской неприкосновенности.