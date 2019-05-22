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 Первый законопроект Зеленского зарегистрировали в Раде

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Видео с места ДТП с российскими туристами в Италии появилось в сети

Видео с места ДТП с российскими туристами в Италии появилось в сети

 Автобус с туристами перевернулся в Италии

Автобус с туристами перевернулся в Италии

12:51   22 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Парубий считает указ Зеленского о роспуске Рады незаконным

Парубий считает указ Зеленского о роспуске Рады незаконным

Спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что указ главы государства Владимира Зеленского о роспуске парламента незаконный и приведет Украину к конституционному кризису. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 22 мая.

Выборы в Раду были запланированы на октябрь текущего года. Накануне, 21 мая, Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий парламента и назначил внеочередные выборы на 21 июля.

«По моему мнению, указ президента – это не только неуважение конституции, это заводит воюющую страну в конституционный кризис», — заявил Парубий на открытии внеочередного заседания Рады.

Он подчеркнул, что как глава парламента не может остановить действие указа президента, так не может это сделать и Рада. По словам Парубия, суд может проверить решение президента на соответствие конституции.

Напомним, Зеленский официально вступил в должность украинского президента накануне, 20 мая. На инаугурации он объявил о роспуске Рады, потребовал от депутатов отставки кабмина, а также отмены депутатской неприкосновенности.

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Автор: Арсений Аскольский
#украина #парубий #рада

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