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Заседание глав МИД ОДКБ началось в Бишкеке

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Видео с места ДТП с российскими туристами в Италии появилось в сети

Видео с места ДТП с российскими туристами в Италии появилось в сети

 Автобус с туристами перевернулся в Италии

Автобус с туристами перевернулся в Италии

12:47   22 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Тбилисский суд арестовал задержанных футболистов за договорные матчи

Тбилисский суд арестовал задержанных футболистов за договорные матчи

Тбилисский городской суд в среду, 22 мая, удовлетворил ходатайство грузинской прокуратуры по факту договорных матчей. Арестовали четверых футболистов, а для семерых избрали залог в размере десяти тысяч лари ( более 232 тысяч рублей).

«Постановили арестовать четверых задержанных, остальным избрали залог по десять тысяч лари», — сказал судья.

Арестовали вратаря Ника Даушвили и футболистов — Ираклий Хучуа, Вахтанг Джакели, Лаша Чапидзе. Президент Грузинской футбольной федерации Леван Кобиашвили рассказал о спецоперации службы государственной безопасности и подчеркнул, что не пощадит виновных футболистов и клубы. 

«Все понесут ответственность», — сказал глава ГФФ.

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Автор: Анатолий Кубарев
#арест #грузия #футболисты #тбилиси

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