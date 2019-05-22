Тбилисский суд арестовал задержанных футболистов за договорные матчи

Тбилисский городской суд в среду, 22 мая, удовлетворил ходатайство грузинской прокуратуры по факту договорных матчей. Арестовали четверых футболистов, а для семерых избрали залог в размере десяти тысяч лари ( более 232 тысяч рублей).

«Постановили арестовать четверых задержанных, остальным избрали залог по десять тысяч лари», — сказал судья.

Арестовали вратаря Ника Даушвили и футболистов — Ираклий Хучуа, Вахтанг Джакели, Лаша Чапидзе. Президент Грузинской футбольной федерации Леван Кобиашвили рассказал о спецоперации службы государственной безопасности и подчеркнул, что не пощадит виновных футболистов и клубы.

«Все понесут ответственность», — сказал глава ГФФ.