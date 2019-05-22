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Автобус с туристами перевернулся в Италии

12:39   22 Мая 2019
Весь мир

Доступ к соцсетям ограничили в Индонезии на фоне протестов

Доступ к соцсетям ограничили в Индонезии на фоне протестов

Власти Индонезии временно ограничили доступ к фотографиям и видео в соцсетях и мессенджерах на фоне протестных акций в Джакарте, которые начались после объявления результатов всеобщих выборов. Об этом 22 мая пишет издание Jakarta Post.

«Чтобы не допустить распространения ложных новостей и подстрекательских сообщений, мы временно ограничили доступ к определенным функциям в социальных сетях», — говорится в заявлении властей.

Министр по коммуникациям и информационным технологиям Рудиантара отметил, что ограничения касаются публикации и загрузки роликов и снимков. Данная мера носит временный характер, однако когда она будет отменена, министр не уточнил.

Напомним, ЦИК страны завершил подсчет голосов вечером 20 мая. Победу на выборах одержал действующий президент Джоко Видодо, набрав 55,5 процента голосов избирателей. Его оппонента Прабово Субианто поддержали 44,5 процента избирателей. В ходе протестных акций погибли минимум шесть человек, более 200 пострадали.

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Автор: Виктория Разумовская
#выборы #соцсети #протесты #индонезия

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