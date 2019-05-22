В ЗакСе Петербурга обсудили Первомай

Омбудсмен Санкт-Петербурга Александр Шилов выступил в ЗакСе по поводу первомайского шествия. Об этом 22 мая сообщает издание «Невские новости».

Шилов затронул вопрос о нарушениях во время мероприятия. Он осудил неуважительные лозунги и плакаты, но при этом добавил, что полиция не должна оценивать их содержание. Также он напомнил о сложностях, возникших при организации мероприятия.

«Другого пути как научиться уважать друг друга, соблюдать Конституцию, у нас нет», — считает Шилов.

В этом с омбудсменом согласился спикер ЗакСа Вячеслав Макаров:

«Вот что за лозунг — Едро в помойное ведро? Вот скажите, где я хотя бы раз нарушил кодекс чести? За что туда меня, полковника Носова, Погорелова, Веру Владимировну Сергееву, морских офицеров, Чебыкина? Я могу перечислять десятки почетных граждан, которых в помойное ведро? Что мы сделали не так, что такие экстремистские лозунги? Ведь вся моя, наша жизнь проходит перед вами».

Макаров заметил, что Первомай — это День солидарности трудящихся, который не стоит превращать в день разделения и противостояния и призвал подумать организаторам шествий, как в будущем не допустить провокаций на шествиях.

Одним из задержанных, но тут же отпущенных, на первомайском шествии значился депутат ЗакСа Максим Резник. Перед шествием он смотрел в пустоту, затем встал, закричал и спровоцировал полицию. По данным «Невских новостей», Резник на первомайское шествие пришел в измененном состоянии сознания.