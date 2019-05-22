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Видео с места ДТП с российскими туристами в Италии появилось в сети

Видео с места ДТП с российскими туристами в Италии появилось в сети

 Автобус с туристами перевернулся в Италии

Автобус с туристами перевернулся в Италии

12:24   22 Мая 2019
Россия

Делегация киргизских депутатов впервые прибыла в Крым

Делегация киргизских депутатов впервые прибыла в Крым

Делегация парламентариев из Киргизии впервые прибыла с визитом в Крым в среду, 22 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госсовета республики по межнациональным отношениям Юрия Гемпеля.

По его словам, в состав делегации вошли пять человек, включая депутатов парламента. Гемпель отметил, что делегация в рамках визита уже встретилась с представителями крымского парламента. В ходе беседе стороны обсудили вопросы сотрудничества по ряду клювых сфер, в том числе туризм и культуру.

Крымский полуостров стал частью России 18 марта 2014 года. Большинство участников проводившегося референдума высказались за то, чтобы Крым вновь воссоединился с РФ.

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Автор: Арсений Аскольский
#крым #киргизия #делегация #визит

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