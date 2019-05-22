Видео с места ликвидации террористов под Владимиром выложили в сеть

Информационный центр НАК обнародовал видео с места ликвидации боевиков в городе Кольчугино. На кадрах видно, как бойцы спецназа заблокировали в частном доме нескольких бандитов. Также на месте было обнаружено оружие, взрывное устройство и различная экстремистская литература.

Контртеррористическая операция во Владимирской области состоялась в ночь на среду. Двое боевиков закрылись в частном доме. Жителей соседних домов эвакуировали. В ходе операции удалось ликвидировать двух боевиков, планировавших устроить террористический акт.