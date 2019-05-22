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Заседание глав МИД ОДКБ началось в Бишкеке

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 Первый законопроект Зеленского зарегистрировали в Раде

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Видео с места ДТП с российскими туристами в Италии появилось в сети

Видео с места ДТП с российскими туристами в Италии появилось в сети

 Автобус с туристами перевернулся в Италии

Автобус с туристами перевернулся в Италии

12:35   22 Мая 2019
Россия

Видео с места ликвидации террористов под Владимиром выложили в сеть

Видео с места ликвидации террористов под Владимиром выложили в сеть

Информационный центр НАК обнародовал видео с места ликвидации боевиков в городе Кольчугино. На кадрах видно, как бойцы спецназа заблокировали в частном доме нескольких бандитов. Также на месте было обнаружено оружие,  взрывное устройство и различная экстремистская литература.

Контртеррористическая операция во Владимирской области состоялась в ночь на среду. Двое боевиков закрылись в частном доме. Жителей соседних домов эвакуировали. В ходе операции удалось ликвидировать двух боевиков, планировавших устроить террористический акт.

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Автор: Ольга Шпакова
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