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 Россия ограничила право иностранцев служить по контракту

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Заседание глав МИД ОДКБ началось в Бишкеке

Заседание глав МИД ОДКБ началось в Бишкеке

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Видео с места ДТП с российскими туристами в Италии появилось в сети

Видео с места ДТП с российскими туристами в Италии появилось в сети

 Автобус с туристами перевернулся в Италии

Автобус с туристами перевернулся в Италии

12:09   22 Мая 2019
Россия

Тренеров планируют освободить от уплаты НДФЛ за высокие достижения спортсменов

Тренеров планируют освободить от уплаты НДФЛ за высокие достижения спортсменов

Министр спорта РФ Павел Колобков в среду, 22 мая, в ходе выступления в Совете Федерации в рамках «правительственного часа» рассказал о развитии спорта высших достижений и о системе подготовки спортивного резерва. По его словам, ведомство планирует освободить тренеров от уплаты налога на доходы физических лиц за высокие достижения спортсменов. Минспорт РФ разрабатывает соответствующий закон.

«Поручение было. Закон разрабатывается. Планируем освободить от налогов», — ответил министр на вопрос о возможности освобождения тренеров от уплаты подоходного налога.

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Автор: Анатолий Кубарев
#тренер #минспорт #ндфл #сф

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