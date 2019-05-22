Тренеров планируют освободить от уплаты НДФЛ за высокие достижения спортсменов

Министр спорта РФ Павел Колобков в среду, 22 мая, в ходе выступления в Совете Федерации в рамках «правительственного часа» рассказал о развитии спорта высших достижений и о системе подготовки спортивного резерва. По его словам, ведомство планирует освободить тренеров от уплаты налога на доходы физических лиц за высокие достижения спортсменов. Минспорт РФ разрабатывает соответствующий закон.

«Поручение было. Закон разрабатывается. Планируем освободить от налогов», — ответил министр на вопрос о возможности освобождения тренеров от уплаты подоходного налога.