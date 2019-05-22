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Видео с места ДТП с российскими туристами в Италии появилось в сети

Видео с места ДТП с российскими туристами в Италии появилось в сети

 Автобус с туристами перевернулся в Италии

Автобус с туристами перевернулся в Италии

12:13   22 Мая 2019
Россия

Замглавы МИД РФ заявил о нормализации отношений с США

Замглавы МИД РФ заявил о нормализации отношений с США

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал о заинтересованности России в выстраивании позитивных отношений с США. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на заявление Рябкова.

«Россия заинтересована в позитивных отношениях с Америкой и будет прилагать к этому максимум усилий», — сообщил Рябков журналистам.

Замглавы МИД РФ заявил о нормализации отношений с США

Он также заявил, что возможность для встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа есть и диалог может состояться. Несмотря на то, что со стороны США пока не поступало никаких конкретных предложений о формате и времени встречи, Москва готова к переговорам.

«Но, как об этом говорил и наш президент, возможность есть, и, видимо разговор так или иначе состоится. Но в очередной раз повторяю, что инициатива, проявленная американской стороной, пока не конкретизирована», — заключил замглавы МИД РФ.

Напомним, 3 мая российский и американский президенты более полутора часов обсуждали по телефону ситуацию в Венесуэле, КНДР, на Украине, а также затронули доклад спецпрокурора Мюллера о «российском вмешательстве» в президентские выборы США 2016 года. 

Замглавы МИД РФ заявил о нормализации отношений с США

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Автор: Александра Леснова
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