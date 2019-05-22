Додон пригрозил распустить парламент Молдавии

Молдавский лидер Игорь Додон в среду, 22 мая, заявил, что после парламентских выборов республика впервые оказалась в ситуации, когда депутаты не могут даже избрать председателя законодательного собрания. Президент распустит парламент, если депутаты не договорятся о формировании парламентского большинства в течение двух недель.

«Если вы не найдете общий язык, то я вынужден распустить парламент. Время пошло», — сказал Додон в ходе брифинга.

По его словам, после парламентских выборов, которые состоялись 24 февраля, депутаты не только не избрали председателя законодательного собрания, но и не сформировали органы управления. Согласно конституции Молдавии, президент вправе распустить парламент в случае невозможности формирования правительства или блокирования законотворческого процесса.

Игорь Додон обратился в Конституционный суд, чтобы уточнить детали процедуры роспуска. Президент объяснил, что сейчас не понятно, с какого момента вести отсчет. депутаты получили мандаты 9 апреля, но учредительное заседание парламента началось 21 марта.