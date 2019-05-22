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Видео с места ДТП с российскими туристами в Италии появилось в сети

 Автобус с туристами перевернулся в Италии

Автобус с туристами перевернулся в Италии

11:53   22 Мая 2019
Россия

Кремль оценил идею Зеленского о референдуме по поводу переговоров с Россией

Кремль оценил идею Зеленского о референдуме по поводу переговоров с Россией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявил, что Кремль ожидает от Киева конкретных шагов по вопросу переговоров с Москвой. Об этом пишет ФАН 22 мая.

В среду на брифинге журналисты поинтересовались, как в Кремле оценивают инициативу Зеленского вынести на референдум вопрос о переговорах с Россией. 

«Безусловно, это внутреннее дело Украины. При этом от Киева мы ожидаем прежде всего конкретных шагов. Мы ждем их в первую очередь по выполнению минских соглашений, а также (ждем) нормализацию отношений между Россией и Украиной», — сказал Песков.

При этом, по словам представителя Кремля, главное, чтобы от подобных референдумов был толк.  

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Автор: Виктория Разумовская
#украина #песков #политика #зеленский

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