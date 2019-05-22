Кремль оценил идею Зеленского о референдуме по поводу переговоров с Россией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявил, что Кремль ожидает от Киева конкретных шагов по вопросу переговоров с Москвой. Об этом пишет ФАН 22 мая.

В среду на брифинге журналисты поинтересовались, как в Кремле оценивают инициативу Зеленского вынести на референдум вопрос о переговорах с Россией.

«Безусловно, это внутреннее дело Украины. При этом от Киева мы ожидаем прежде всего конкретных шагов. Мы ждем их в первую очередь по выполнению минских соглашений, а также (ждем) нормализацию отношений между Россией и Украиной», — сказал Песков.

При этом, по словам представителя Кремля, главное, чтобы от подобных референдумов был толк.