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Видео с места ДТП с российскими туристами в Италии появилось в сети

Видео с места ДТП с российскими туристами в Италии появилось в сети

 Автобус с туристами перевернулся в Италии

Автобус с туристами перевернулся в Италии

11:53   22 Мая 2019
Россия

Кремль считает недопустим ультиматум США в адрес Турции из-за покупки C-400

Кремль считает недопустим ультиматум США в адрес Турции из-за покупки C-400

Кремль негативно относится к ультиматуму, который Соединенные Штаты поставили Турции из-за закупок российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Такие меры недопустимы, сообщает ФАН со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Ранее телеканал CNBC со ссылкой на источники передал, что США дали Турции две недели на отказ от С-400.  В течение этого срока страна должна отменить сделку с Россией и закупить американские системы ПРО Patriot. 

В противном случае Вашингтон пригрозил исключить Анкару из программы F-35.

«Мы относимся негативно, считаем такие ультиматумы недопустимыми. Мы исходим из заявлений президента Турции (Тайипа) Эрдогана, что сделка по С-400 завершена», — подчеркнул Песков.

Во вторник, 21 мая, министр обороны Турции Хулуси Акар заявил о завершении сделки по закупке С-400 у Москвы. Турецкие военные отправились в Россию для обучения работе с ЗРК. 

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #песков #турция #кремль #с-400

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