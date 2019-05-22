Кремль считает недопустим ультиматум США в адрес Турции из-за покупки C-400

Кремль негативно относится к ультиматуму, который Соединенные Штаты поставили Турции из-за закупок российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Такие меры недопустимы, сообщает ФАН со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Ранее телеканал CNBC со ссылкой на источники передал, что США дали Турции две недели на отказ от С-400. В течение этого срока страна должна отменить сделку с Россией и закупить американские системы ПРО Patriot.

В противном случае Вашингтон пригрозил исключить Анкару из программы F-35.

«Мы относимся негативно, считаем такие ультиматумы недопустимыми. Мы исходим из заявлений президента Турции (Тайипа) Эрдогана, что сделка по С-400 завершена», — подчеркнул Песков.

Во вторник, 21 мая, министр обороны Турции Хулуси Акар заявил о завершении сделки по закупке С-400 у Москвы. Турецкие военные отправились в Россию для обучения работе с ЗРК.