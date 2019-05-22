Площадку в Кронштадте на улице Мартынова передадут детям 23 мая

Специалисты доработают детскую площадку на улице Мартынова в Кронштадте. Она будет готова уже в четверг, 23 мая, пишут «Невские новости».

Рабочие укладывают специальное резиновое покрытие, которое не будет пропускать воду и не будет способствовать образованию луж. Оно безопасно для детей, отличается долговечностью и прочностью. Подрядчики уверены, что покрытие прослужит минимум лет семь. Когда настил уложат, его покроют специальным средством и после оставят просыхать.

Ранее о необходимости доработать детскую площадку заявил врио губернатора Петербурга Александр Беглов во время визита в Кронштадт 18 мая.