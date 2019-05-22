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Видео с места ДТП с российскими туристами в Италии появилось в сети

 Автобус с туристами перевернулся в Италии

Автобус с туристами перевернулся в Италии

12:09   22 Мая 2019
Россия

Площадку в Кронштадте на улице Мартынова передадут детям 23 мая

Площадку в Кронштадте на улице Мартынова передадут детям 23 мая

Специалисты доработают детскую площадку на улице Мартынова в Кронштадте. Она будет готова уже в четверг, 23 мая, пишут «Невские новости».

Площадку в Кронштадте на улице Мартынова передадут детям 23 мая

Рабочие укладывают специальное резиновое покрытие, которое не будет пропускать воду и не будет способствовать образованию луж. Оно безопасно для детей, отличается долговечностью и прочностью. Подрядчики уверены, что покрытие прослужит минимум лет семь. Когда настил уложат, его покроют специальным средством и после оставят просыхать. 

Ранее о необходимости доработать детскую площадку заявил врио губернатора Петербурга Александр Беглов во время визита в Кронштадт 18 мая.

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Автор: Виктория Разумовская
#дети #общество #беглов #кронштадт

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