Главу Коми Гапликова не снимут летом, как это прочит «Незыгарь»

Главе Республики Коми Сергею Гапликову вновь прочат отставку до окончания срока его полномочий в 2021 году.

13 мая РБК со ссылкой на данные закрытого соцопроса для администрации президента РФ сообщал, что Коми - в числе регионов, где самый большой запрос населения на смену губернаторов и высокий уровень недоверия к руководству республики. Отмечается, что негативные оценки работы Гапликова стабильно превышают позитивные в течение последних двух лет.

Анонимный Telegram-канал Незыгарь, как всегда ссылаясь на свои «околокремлевские источники» пишет, что решение по главе Коми уже принято — его отправят в отставку летом.

Политолог, директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов комментируя «Политике Сегодня» эту информацию, напомнил совет профессора Преображенского не читать советских газет до обеда. И объяснил, почему сценарий Незыгаря не может быть воплощен.

«Летом никаких отставок быть не может. Потому что у нас политический цикл так устроен, что губернаторские отставки происходят либо весной, чтобы к единому дню голосования осенью были объявлены выборы. Либо после единого дня голосования. Делать это летом без форс-мажорных обстоятельств нет никакого резона, это бессмысленно. Так как получится, что врио губернатора больше года будет в статусе исполняющего обязанности», — сказал политолог.

Ответа от пресс-службы губернатора Коми «Политика Сегодня» на момент написания материала так и не дождалась, несмотря на обещания. Хотя, у пресс-секретаря Гапликова уже на автомате должны быть выработаны ответы на подобные запросы: далеко не в первый раз приходится опровергать слухи в СМИ. Осенью 2017 года, когда главу Коми особенно настойчиво отправляли в отставку, Сергей Гапликов заявил в эфире местного радио:

«Не верьте слухам. У меня есть обязательства, четкая программа, план, много предстоит сделать. То, что мне доверили избиратели, я должен выполнить» (цитата по ТАСС).

В национальном рейтинге губернаторов за март-апрель 2019 года, который составляет Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» (ЦИК «Рейтинг»), Гапликов находится в серединке - на 48 месте.

Многие эксперты сходятся во мнении: Коми — депрессивный регион, в котором может провалиться любой глава. Тем более тот, кто не проявлял особого рвения, добавляет политолог Григорий Добромелов.

«Коми — середнячок, причем в нижней части списка. Гапликову не удалось пока, а он и не старался, серьезно повысить доверие к власти со стороны жителей республики. Своим он не стал, до сих пор воспринимается, как варяг. Команда эффективнее работа не стала. Соответственно, доводов для отставки в принципе достаточно.Но при этом есть вещи, которые сделаны и доводов для того, чтобы Гапликов остался на посту до следующих выборов, тоже достаточно. Какой-то жесткой необходимости менять его здесь и сейчас нет», - говорит эксперт.

При этом он согласен с тем, что в регионе накапливается определенная электоральная усталость и не исключил, что вопрос о досрочной отставке будет подниматься традиционно осенью, когда будут пристальнее оценивать ход реализации нацпроектов.

«У нас всегда два вопроса. Не просто отставить человека. Первый: куда потом его назначить, потому что люди из системы не исчезают. И второй: кого вместо него? Внятной скамейки запасных для Коми, спустя пять лет после ситуации с Гайзером, когда в пожарном режиме находили Гапликова, до сих пор не сформировано. Он заточен под федеральную повестку и мне кажется, был бы более востребован на федеральном уровне», - считает Добромелов.

Сергей Гапликов был назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Коми 30 сентября 2015 года после ареста по подозрению в организации преступного сообщества и мошенничестве предшественника Вячеслава Гайзера.

В сентябре 2016 года Гапликов победил на выборах с результатом 62,17 %. Полномочия главы истекают в 2021 году.