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14:50   22 Мая 2019
Россия

Главу Коми Гапликова не снимут летом, как это прочит «Незыгарь»

Главу Коми Гапликова не снимут летом, как это прочит «Незыгарь»

Главе Республики Коми Сергею Гапликову вновь прочат отставку до окончания срока его полномочий в 2021 году. 

13 мая РБК со ссылкой на данные закрытого соцопроса для администрации президента РФ сообщал, что Коми - в числе регионов, где самый большой запрос населения на смену губернаторов и высокий уровень недоверия к руководству республики. Отмечается, что негативные оценки работы Гапликова стабильно превышают позитивные в течение последних двух лет. 

Анонимный Telegram-канал Незыгарь, как всегда ссылаясь на свои «околокремлевские источники» пишет, что решение по главе Коми уже принято  — его отправят в отставку летом. 

Политолог, директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов комментируя «Политике Сегодня» эту информацию, напомнил совет профессора Преображенского не читать советских газет до обеда. И объяснил, почему сценарий Незыгаря не может быть воплощен. 

«Летом никаких отставок быть не может. Потому что у нас политический цикл так устроен, что губернаторские отставки происходят либо весной, чтобы к единому дню голосования осенью  были объявлены выборы. Либо после единого дня голосования. Делать это летом без форс-мажорных обстоятельств нет никакого резона, это бессмысленно. Так как получится, что врио губернатора больше года будет в статусе исполняющего обязанности», — сказал политолог.   

Ответа от пресс-службы губернатора Коми «Политика Сегодня» на момент написания материала так и не дождалась, несмотря на обещания. Хотя, у пресс-секретаря Гапликова уже на автомате должны быть выработаны ответы на подобные запросы: далеко не в первый раз приходится опровергать слухи в СМИ. Осенью 2017 года,  когда главу Коми особенно настойчиво отправляли в отставку, Сергей Гапликов заявил в эфире местного радио: 

«Не верьте слухам. У меня есть обязательства, четкая программа, план, много предстоит сделать. То, что мне доверили избиратели, я должен выполнить» (цитата по ТАСС).  

В национальном рейтинге губернаторов за март-апрель 2019 года, который составляет Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» (ЦИК «Рейтинг»), Гапликов находится в серединке - на 48 месте. 

 

Главу Коми Гапликова не снимут летом, потому что нет скамейки запасных Многие эксперты сходятся во мнении: Коми — депрессивный регион, в котором может провалиться любой глава. Тем более тот, кто не проявлял особого рвения, добавляет политолог Григорий Добромелов 

«Коми — середнячок, причем в нижней части списка. Гапликову не удалось пока, а он и не старался, серьезно повысить доверие к власти со стороны жителей республики. Своим он не стал, до сих пор воспринимается, как варяг. Команда эффективнее работа не стала. Соответственно, доводов для отставки в принципе достаточно.Но при этом есть вещи, которые сделаны и доводов для того, чтобы Гапликов остался на посту до следующих выборов, тоже достаточно. Какой-то жесткой необходимости менять его здесь и сейчас нет», - говорит эксперт.

При этом он согласен с тем, что в регионе накапливается определенная электоральная усталость и не исключил, что вопрос о досрочной отставке будет подниматься традиционно осенью, когда будут пристальнее оценивать ход реализации нацпроектов.

«У нас всегда два вопроса. Не просто отставить человека. Первый: куда потом его назначить, потому что люди из системы не исчезают. И второй: кого вместо него? Внятной скамейки запасных для Коми, спустя пять лет после ситуации с Гайзером, когда в пожарном режиме находили Гапликова, до сих пор не сформировано. Он заточен под федеральную повестку и мне кажется, был бы более востребован на федеральном уровне», - считает Добромелов.

Сергей Гапликов был назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Коми 30 сентября 2015 года после ареста по подозрению в организации преступного сообщества и мошенничестве предшественника Вячеслава Гайзера. 

В сентябре 2016 года Гапликов победил на выборах с результатом 62,17 %. Полномочия главы истекают в 2021 году.

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Автор: Мария Владимирова
#коми #гапликов

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