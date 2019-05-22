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 Первый законопроект Зеленского зарегистрировали в Раде

Первый законопроект Зеленского зарегистрировали в Раде
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Видео с места ДТП с российскими туристами в Италии появилось в сети

 Автобус с туристами перевернулся в Италии

Автобус с туристами перевернулся в Италии

12:09   22 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский внес свой первый законопроект в Верховную Раду

Зеленский внес свой первый законопроект в Верховную Раду

Украинский лидер Владимир Зеленский внес первый законопроект в Верховную Раду в качестве президента. Об этом 22 мая сообщает RT со ссылкой на «112 Украина». 

Как сообщает издание, Зеленский предложил депутатам изменить закон «О публичных закупках». Это касается закупок во время избирательного процесса. Президент подал в парламент соответствующий законопроект, отметив его как неотложный. 

На сайте Верховной Рады текст документа пока не опубликован. 

Напомним, ранее стало известно, что решение Зеленского о роспуске Верховной Рады обжалуют в Конституционном суде. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #украина #политика #зеленский

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