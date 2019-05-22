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Видео с места ДТП с российскими туристами в Италии появилось в сети

Видео с места ДТП с российскими туристами в Италии появилось в сети

 Автобус с туристами перевернулся в Италии

Автобус с туристами перевернулся в Италии

11:36   22 Мая 2019
Россия

МВД РФ тестирует видеорегистраторы с функцией распознавания лиц

МВД РФ тестирует видеорегистраторы с функцией распознавания лиц

Министерство внутренних дел тестирует камеры-видеорегистраторы с функцией распознавания лиц. Их разработала российская компания NtechLab, акционер которой — дочерняя структура госкорпорации «Ростех».

Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источник в МВД. Если испытания гаджетов пройдут успешно, функция распознавания лиц появится у портативных видеорегистраторов, которые сейчас уже используются полицейскими.

NtechLab планирует производить «умные устройства» мелкими партиями под конкретных заказчиков. Компания рассчитывает, камеры-видеорегистраторы с функцией распознавания лиц заинтересуют полицию, Росгвардию, а также сотрудников пограничного контроля.

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Автор: Арсений Аскольский
#мвд #камера #распознавание лиц

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