МВД РФ тестирует видеорегистраторы с функцией распознавания лиц

Министерство внутренних дел тестирует камеры-видеорегистраторы с функцией распознавания лиц. Их разработала российская компания NtechLab, акционер которой — дочерняя структура госкорпорации «Ростех».

Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источник в МВД. Если испытания гаджетов пройдут успешно, функция распознавания лиц появится у портативных видеорегистраторов, которые сейчас уже используются полицейскими.

NtechLab планирует производить «умные устройства» мелкими партиями под конкретных заказчиков. Компания рассчитывает, камеры-видеорегистраторы с функцией распознавания лиц заинтересуют полицию, Росгвардию, а также сотрудников пограничного контроля.