Премьер Вьетнама обсудил с Путиным и Медведевым двусторонние отношения

Вьетнамский премьер-министр Нгуен Суан Фук в среду, 22 мая, прилетел в Москву с официальным визитом и сообщил, что встретился с российским лидером Владимиром Путиным и премьером Дмитрием Медведевым. По его словам, обсудили вопросы продвижения двустороннего сотрудничества во всех областях.

«У меня были переговоры с председателем правительства и президентом России», — сказал Нгуен Суан Фук.

В ходе российско-вьетнамского делового форума премьеры стран обсудили торговлю, экономику, промышленность и энергетику, реализацию крупных совместных инвестиционных и инфраструктурных проектов. По итогам переговоров запланировали подписать ряд двусторонних документов о сотрудничестве.