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 Совфед одобрил закон, разрешающий родственникам посещать пациентов в реанимации

Совфед одобрил закон, разрешающий родственникам посещать пациентов в реанимации
Заседание глав МИД ОДКБ началось в Бишкеке

Заседание глав МИД ОДКБ началось в Бишкеке

 Первый законопроект Зеленского зарегистрировали в Раде

Первый законопроект Зеленского зарегистрировали в Раде
Видео с места ДТП с российскими туристами в Италии появилось в сети

Видео с места ДТП с российскими туристами в Италии появилось в сети

 Автобус с туристами перевернулся в Италии

Автобус с туристами перевернулся в Италии

11:36   22 Мая 2019
Весь мир

Премьер Вьетнама обсудил с Путиным и Медведевым двусторонние отношения

Премьер Вьетнама обсудил с Путиным и Медведевым двусторонние отношения

Вьетнамский премьер-министр Нгуен Суан Фук в среду, 22 мая, прилетел в Москву с официальным визитом и сообщил, что встретился с российским лидером Владимиром Путиным и премьером Дмитрием Медведевым. По его словам, обсудили вопросы продвижения двустороннего сотрудничества во всех областях.

«У меня были переговоры с председателем правительства и президентом России», — сказал Нгуен Суан Фук.

В ходе российско-вьетнамского делового форума премьеры стран обсудили торговлю, экономику, промышленность и энергетику, реализацию крупных совместных инвестиционных и инфраструктурных проектов. По итогам переговоров запланировали подписать ряд двусторонних документов о сотрудничестве.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #медведев #вьетнам

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