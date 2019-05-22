Премьер Вьетнама обсудил с Путиным и Медведевым двусторонние отношения
Вьетнамский премьер-министр Нгуен Суан Фук в среду, 22 мая, прилетел в Москву с официальным визитом и сообщил, что встретился с российским лидером Владимиром Путиным и премьером Дмитрием Медведевым. По его словам, обсудили вопросы продвижения двустороннего сотрудничества во всех областях.
«У меня были переговоры с председателем правительства и президентом России», — сказал Нгуен Суан Фук.
В ходе российско-вьетнамского делового форума премьеры стран обсудили торговлю, экономику, промышленность и энергетику, реализацию крупных совместных инвестиционных и инфраструктурных проектов. По итогам переговоров запланировали подписать ряд двусторонних документов о сотрудничестве.
22 мая в Москве Дмитрий Медведев и Премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук обсудят реализацию совместных инвестпроектов и откроют перекрёстные годы России и Вьетнама https://t.co/NNwnHp4gnx— Правительство России (@Pravitelstvo_RF) 16 мая 2019 г.