Лавров заявил, что решения СМИД ШОС укрепят позиции организации в международных делах
Решения, которые принимаются на заседании Совета министров иностранных дел ШОС, способствуют дальнейшему укреплению организации в международных делах. Такое мнение выразил глава МИД РФ Сергей Лавров 22 мая.
В среду в Бишкеке проходит заседание Совета министров иностранных дел стран ШОС. Главы государств-членов организации встретятся 13-14 июня.
На встрече с главой МИД КНР Ван И Лавров заявил, что члены организации ценят отношения друг с другом в столь нестабильный период. Решения, которые министры приняли на этой сессии, «будут способствовать дальнейшему усилению голоса ШОС в международных делах, в поддержку верховенства международного права, устава ООН, норм ВТО».
«Я думаю, что наша структура — ШОС — будет и впредь в авангарде борьбы за справедливость во всем мире», — добавил российский министр.
????????????????????Встреча с Министром иностранных дел Китая Ван И#Россия #МИД #Лавров #Бишкек #Киргизия #ШОС #ООН pic.twitter.com/NAd2ZiCiqP— МИД России ???????? (@MID_RF) May 22, 2019