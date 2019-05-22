Лавров заявил, что решения СМИД ШОС укрепят позиции организации в международных делах

Решения, которые принимаются на заседании Совета министров иностранных дел ШОС, способствуют дальнейшему укреплению организации в международных делах. Такое мнение выразил глава МИД РФ Сергей Лавров 22 мая.

В среду в Бишкеке проходит заседание Совета министров иностранных дел стран ШОС. Главы государств-членов организации встретятся 13-14 июня.

На встрече с главой МИД КНР Ван И Лавров заявил, что члены организации ценят отношения друг с другом в столь нестабильный период. Решения, которые министры приняли на этой сессии, «будут способствовать дальнейшему усилению голоса ШОС в международных делах, в поддержку верховенства международного права, устава ООН, норм ВТО».