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Видео с места ДТП с российскими туристами в Италии появилось в сети

Видео с места ДТП с российскими туристами в Италии появилось в сети

 Автобус с туристами перевернулся в Италии

Автобус с туристами перевернулся в Италии

11:39   22 Мая 2019
Россия

Лавров заявил, что решения СМИД ШОС укрепят позиции организации в международных делах

Лавров заявил, что решения СМИД ШОС укрепят позиции организации в международных делах

Решения, которые принимаются на заседании Совета министров иностранных дел ШОС, способствуют дальнейшему укреплению организации в международных делах. Такое мнение выразил глава МИД РФ Сергей Лавров 22 мая.

В среду в Бишкеке проходит заседание Совета министров иностранных дел стран ШОС. Главы государств-членов организации встретятся 13-14 июня.

На встрече с главой МИД КНР Ван И Лавров заявил, что члены организации ценят отношения друг с другом в столь нестабильный период. Решения, которые министры приняли на этой сессии, «будут способствовать дальнейшему усилению голоса ШОС в международных делах, в поддержку верховенства международного права, устава ООН, норм ВТО».

«Я думаю, что наша структура — ШОС — будет и впредь в авангарде борьбы за справедливость во всем мире», — добавил российский министр.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#лавров #политика #шос #ван и

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