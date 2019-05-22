Трампа удивил участник митинга в костюме кирпичной стены

Американского лидера Дональда Трампа приятно удивил участник митинга в Пенсильвании, который пришел на акцию в костюме кирпичной стены. Об этом 22 мая сообщает RT.

Как передает телеканал Fox News, Трамп, рассказывая о строительстве стены на границе США и Мексики, заметил мужчину в костюме кирпича, который держал табличку с надписью: «Построй меня». Увидев это, президент позвал неизвестного на сцену и пожал ему руку.

«Приведите его сюда! Только посмотрите на этого парня! Теперь мы знаем, за кого он голосует», — пошутил президент.

WATCH: President Trump invites supporter dressed in a border wall-inspired suit on stage during rally in Pennsylvaniapic.twitter.com/85OdSnbiu8 — Cassandra Pounces! (@CassyWearsHeels) May 21, 2019

Напомним, Минобороны США потратило почти 650 миллионов долларов на защитные конструкции на границе с Мексикой.