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11:22   22 Мая 2019
Весь мир

Трампа удивил участник митинга в костюме кирпичной стены

Трампа удивил участник митинга в костюме кирпичной стены

Американского лидера Дональда Трампа приятно удивил участник митинга в Пенсильвании, который пришел на акцию в костюме кирпичной стены. Об этом 22 мая сообщает RT.

Как передает телеканал Fox News, Трамп, рассказывая о строительстве стены на границе США и Мексики, заметил мужчину в костюме кирпича, который держал табличку с надписью: «Построй меня». Увидев это, президент позвал неизвестного на сцену и пожал ему руку. 

«Приведите его сюда! Только посмотрите на этого парня! Теперь мы знаем, за кого он голосует», — пошутил президент. 

Напомним, Минобороны США потратило почти 650 миллионов долларов на защитные конструкции на границе с Мексикой. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#митинг #трамп #пенсильвания #костюм кирпичной стены #стена с мексикой

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