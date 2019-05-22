Анохин призвал обсудить заподозренного в наркомании Резника на заседании ЗакСа

Депутат Законодательного собрания Петербурга Андрей Анохин в начале заседания парламента поднял вопрос о представителе фракции «Партия Роста» Максиме Резнике, которого подозревают в употреблении наркотических веществ.

Как пишет издание «Невские новости», Анохин предложил снять с повестки заседания все вопросы, кроме социальных, до тех пор, пока не рассмотрят отстранение Резника от должности главы комиссии по образованию и науке. Причина — серия видеозаписей, попавших в руки СМИ, на которых Резник запечатлен курящим, возможно, наркотические вещества.

Однако депутат не смог закончить речь, потому что спикер Вячеслав Макаров отключил ему микрофон. При этом предложение Анохина снять с повестки значительную долю вопросов петербургских парламент рассмотрел. Трое депутатов проголосовали за, восемь — против. Инициативу Анохина отстранили.