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Заседание глав МИД ОДКБ началось в Бишкеке

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Видео с места ДТП с российскими туристами в Италии появилось в сети

Видео с места ДТП с российскими туристами в Италии появилось в сети

 Автобус с туристами перевернулся в Италии

Автобус с туристами перевернулся в Италии

11:13   22 Мая 2019
Россия

Анохин призвал обсудить заподозренного в наркомании Резника на заседании ЗакСа

Анохин призвал обсудить заподозренного в наркомании Резника на заседании ЗакСа

Депутат Законодательного собрания Петербурга Андрей Анохин в начале заседания парламента поднял вопрос о представителе фракции «Партия Роста» Максиме Резнике, которого подозревают в употреблении наркотических веществ. 

Как пишет издание «Невские новости», Анохин предложил снять с повестки заседания все вопросы, кроме социальных, до тех пор, пока не рассмотрят отстранение Резника от должности главы комиссии по образованию и науке. Причина —  серия видеозаписей, попавших в руки СМИ, на которых Резник запечатлен курящим, возможно, наркотические вещества.

Однако депутат не смог закончить речь, потому что спикер Вячеслав Макаров отключил ему микрофон. При этом предложение Анохина снять с повестки значительную долю вопросов петербургских парламент рассмотрел. Трое депутатов проголосовали за, восемь — против. Инициативу Анохина отстранили. 

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Автор: Арсений Аскольский
#петербург #закс #резник #анохин

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