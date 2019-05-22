Доходы ОПГ Навального проверит Федеральная налоговая служба

Федеральное агентство новостей попросило ФНС и Росфинмониторинг проверить источники финансирования Фонда борьбы с коррупцией блогера Алексея Навального, направив соответствующие запросы. Издание полагает, что Навальный и его правая рука Леонид Волков занимаются легализацией теневых доходов из-за рубежа.

Ранее журналисты ФАН подсчитали, что блогер потратил на отдых в Малаге миллион рублей всего за четыре дня, а предыдущая поездка в Египет обошлась главе ФБК в 1,3 миллиона. Корреспонденты узнали и всю суммарную стоимость путешествий Навального — около 47 миллионов рублей блогер потратил на поездки в Венгрию, Италию, Таиланд, США, Латвию, Германию и другие страны за 2018 и 2019 годы.

Стоимость квартир в жилом комплексе, где проживает Навальный, начинается от 37,5 миллионов рублей, а обучение его дочери Дарьи в американском университете Стэнфорд составляет 67 тысяч долларов — около 8 миллионов рублей в год, сообщает ФАН.

Сам Алексей Навальный и его соратник Леонид Волков тоже учились в США. Блогеры — выпускники Йельского университета, где проходили обучение в рамках программы Yale World Fellows, посвященной исследованию актуальных политических проблем в «недемократических», с точки зрения Штатов, странах.

«Фонд борьбы с коррупцией» работает на пожертвования, как утверждают его создатели. Но перечисляют организации деньги вовсе не простые россияне: журналистам агентства стало известно о переводе крупных сумм в криптовалюте на счета Навального и Фонда от неизвестных, заказывающих компромат на российских олигархов и представителей власти. Журналистские расследования в отношении ФБК будут продолжаться, сообщают в ФАН.