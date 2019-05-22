Рабочие реконструируют детскую площадку в Кронштадте

Специалисты реконструируют детскую площадку между домами на улице Мартынова в Кронштадте. Она находится на территории, которая принадлежит Минобороны, пишут «Невские новости».

В среду, 22 мая, на детской площадке между домами 61Ж и 61Е по улице Мартынова укладывают новое безопасное покрытие, а также монтируют саму площадку. До этого детские горки находились прямо на земле, а это не соответствует правилам.

В минувшую субботу, 18 мая, врио губернатора Петербурга Александр Беглов посетил Кронштадт. Во время визита он обратил внимание на детский комплекс и на необходимость его обезопасить.

Беглов подчеркнул, что для безопасности детей площадка должна быть установлена на резиновом покрытии, которое не пропускает воду и не дает лужам скапливаться. Гарантия на него составляет два года, однако подрядчики убеждены, что оно прослужит не мене семи лет.