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Видео с места ДТП с российскими туристами в Италии появилось в сети

 Автобус с туристами перевернулся в Италии

Автобус с туристами перевернулся в Италии

11:07   22 Мая 2019
Россия

Рабочие реконструируют детскую площадку в Кронштадте

Рабочие реконструируют детскую площадку в Кронштадте

Специалисты реконструируют детскую площадку между домами на улице Мартынова в Кронштадте. Она находится на территории, которая принадлежит Минобороны, пишут «Невские новости».

В среду, 22 мая, на детской площадке между домами 61Ж и 61Е по улице Мартынова укладывают новое безопасное покрытие, а также монтируют саму площадку. До этого детские горки находились прямо на земле, а это не соответствует правилам.

Рабочие реконструируют детскую площадку в Кронштадте

В минувшую субботу, 18 мая, врио губернатора Петербурга Александр Беглов посетил Кронштадт. Во время визита он обратил внимание на детский комплекс и на необходимость его обезопасить.

Беглов подчеркнул, что для безопасности детей площадка должна быть установлена на резиновом покрытии, которое не пропускает воду и не дает лужам скапливаться. Гарантия на него составляет два года, однако подрядчики убеждены, что оно прослужит не мене семи лет.

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Автор: Виктория Разумовская
#дети #общество #беглов #кронштадт

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