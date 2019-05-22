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Заседание глав МИД ОДКБ началось в Бишкеке

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Видео с места ДТП с российскими туристами в Италии появилось в сети

Видео с места ДТП с российскими туристами в Италии появилось в сети

 Автобус с туристами перевернулся в Италии

Автобус с туристами перевернулся в Италии

10:55   22 Мая 2019
Россия

Захарова назвала Супрун русофобом после призыва исключить РФ из Совбеза ООН

Захарова назвала Супрун русофобом после призыва исключить РФ из Совбеза ООН

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала призыв исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супруг исключить Россию из Совета Безопасности. Об этом 22 мая сообщает RT со ссылкой на Facebook.

Российский дипломат назвала Супруг националистом, русофобом и настоящим провокатором. 

«Но больше всего вреда она нанесла не России, а украинскому народу», — написала представитель МИД РФ на странице в Facebook. 

Напомним, Супрун, выступая в Женеве, заявляла, что ООН не должна терпеть российское присутствие в Совбезе. 

По мнению зампреда комитета Совета Федерации по международным делам, главы комиссии по защите государственного суверенитета Андрея Климова, украинская чиновница не имела права комментировать этот вопрос. 

Ранее Захарова заявляла, что российский МИД не будет скучать по ушедшему в отставку главе МИД Украины Павлу Климкину, потому что им «некогда скучать»

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #захарова #политика #совбез оон #супрун

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