Захарова назвала Супрун русофобом после призыва исключить РФ из Совбеза ООН

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала призыв исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супруг исключить Россию из Совета Безопасности. Об этом 22 мая сообщает RT со ссылкой на Facebook.

Российский дипломат назвала Супруг националистом, русофобом и настоящим провокатором.

«Но больше всего вреда она нанесла не России, а украинскому народу», — написала представитель МИД РФ на странице в Facebook.

Напомним, Супрун, выступая в Женеве, заявляла, что ООН не должна терпеть российское присутствие в Совбезе.

По мнению зампреда комитета Совета Федерации по международным делам, главы комиссии по защите государственного суверенитета Андрея Климова, украинская чиновница не имела права комментировать этот вопрос.

Ранее Захарова заявляла, что российский МИД не будет скучать по ушедшему в отставку главе МИД Украины Павлу Климкину, потому что им «некогда скучать».