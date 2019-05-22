Ляшко начал сбор подписей против роспуска Рады

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил о начале сбора подписей против решения украинского презимдента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады. Он назвал поступок главы государства «неконституционным и своевольным».

Об этом политик написал на своей странице в Facebook. Ляшко также сравнил Зеленского с бывшим президентом Виктором Януковичем, который в 2010 году после выборов «изменил Конституцию, чтобы захватить власть».

«Я абсолютно уверен, что большинство граждан ждут от нового президента соблюдения конституции и законов Украины», — подчеркнул лидер политической силы.

Ляшко указал, что Радикальная партия готова пойти на новые парламентские выборы.

Напомним, инаугурация Зеленского состоялась 21 мая. После вступления в должность главы государства он встретился с представителями Белого дома, которые приехали на церемонию. В обращении к чиновникам США Зеленский обвинил Россию в агрессии и призвал американскую сторону ужесточить санкции против нее.