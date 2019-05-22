Парубий заявил, что роспуск Рады обжалуют в Конституционном суде

Вице-спикер украинской Рады Андрей Парубий заявил, что указ нового лидера страны Владимира Зеленского о роспуске парламента собираются оспорить в Конституционном суде. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Печально и тревожно, что гарант конституции Украины начинает свою деятельность на должности с грубого нарушения конституции. Плохой знак», — написал Парубий.

Напомним, инаугурация Владимира Зеленского прошла 20 мая. На торжественной церемонии он сообщил, что собирается распустить Раду. 21 мая был подписан соответствующий указ. Внеочередные парламентские выборы назначены на 21 июля.

В среду, 22 мая, состоится заседание Рады. На нем депутаты обсудят изменения в закон о выборах нардепов. Инициировал внеочередное заседание Зеленский.