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 Россия ограничила право иностранцев служить по контракту

Россия ограничила право иностранцев служить по контракту

Заседание глав МИД ОДКБ началось в Бишкеке

Заседание глав МИД ОДКБ началось в Бишкеке

 Первый законопроект Зеленского зарегистрировали в Раде

Первый законопроект Зеленского зарегистрировали в Раде
Видео с места ДТП с российскими туристами в Италии появилось в сети

Видео с места ДТП с российскими туристами в Италии появилось в сети

 Автобус с туристами перевернулся в Италии

Автобус с туристами перевернулся в Италии

10:42   22 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Парубий заявил, что роспуск Рады обжалуют в Конституционном суде

Парубий заявил, что роспуск Рады обжалуют в Конституционном суде

Вице-спикер украинской Рады Андрей Парубий заявил, что указ нового лидера страны Владимира Зеленского о роспуске парламента собираются оспорить в Конституционном суде. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Печально и тревожно, что гарант конституции Украины начинает свою деятельность на должности с грубого нарушения конституции. Плохой знак», — написал Парубий.

Напомним, инаугурация Владимира Зеленского прошла 20 мая. На торжественной церемонии он сообщил, что собирается распустить Раду. 21 мая был подписан соответствующий указ. Внеочередные парламентские выборы назначены на 21 июля.

В среду, 22 мая, состоится заседание Рады. На нем депутаты обсудят изменения в закон о выборах нардепов. Инициировал внеочередное заседание Зеленский.

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Автор: Виктория Разумовская
#политика #парубий #верховная рада #зеленский

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