Сирийская армия отразила танковую атаку боевиков в провинции Хама

Боевики запрещенной в РФ группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» напали на танках на сирийскую армию в провинции Хама. Об этом 22 мая сообщает ФАН.

Как сообщает издание, террористы в очередной раз нарушили режим прекращения огня. Они атаковали населенный пункт Кафр-Набуда. Боевики пользовались тяжелым вооружением, что запрещено астанинскими и сочинскими договоренностями.

Очевидцы заявляют, что в нападении участвовали больше 130 человек. Члены группировки использовали четыре танка, пять мобильных РЗО и семь пикапов с крупнокалиберными пулеметами. Также они пустили в ход джихад-мобили, которые позже уничтожили сирийские военные.

Северная окраина Хама была обстреляна реактивными снарядами. Несколько жилых домов разрушились. По последним данным, погибли трое мирных жителей, еще четверо ранены.

Одновременно террористы обстреляли жилые кварталы поселка Скальбия. Информации о жертвах пока нет.

Боевики не смогли победить правительственные силы и понесли тяжелые потери — убито 30 человек, уничтожены два танка и три шахид-мобиля.