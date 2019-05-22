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Видео с места ДТП с российскими туристами в Италии появилось в сети

Видео с места ДТП с российскими туристами в Италии появилось в сети

 Автобус с туристами перевернулся в Италии

Автобус с туристами перевернулся в Италии

10:29   22 Мая 2019
Россия

Сделка по поставкам российских ЗРК С-400 в Турцию завершена

Сделка по поставкам российских ЗРК С-400 в Турцию завершена

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил о завершенности контракта по закупке зенитно-ракетных комплексов С-400 у России. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на слова турецкого министра.

«Мы подписали соглашение с Россией, у нас прекрасные отношения, мы говорим: сделка по С-400 завершена», — сообщил Акар.

Сделка по поставкам российских ЗРК С-400 в Турцию завершена

Турецкие военные отправились в Россию 22 мая для обучения работе с ЗРК С-400. Российские специалисты проведут для них инструктаж по эксплуатации комплекса.

Напомним, США раскритиковали решение Турции о закупке С-400 из-за «нарушения стандартов НАТО», угрожая отозвать предложение по продаже американских ЗРК Patriot, если Анкара решит купить у РФ С-400. Турецкое руководство отреагировало заявлением о «проблемах США с конкуренцией» на рынке вооружений. 

В связи с покупкой российских ЗРК США предупреждали Турцию о задержке или отмене поставок американских истребителей F-35. В этом случае Анкара намерена заменить эти самолеты, пока не начнет производить собственные, пятого поколения.     

Сделка по поставкам российских ЗРК С-400 в Турцию завершена

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Автор: Александра Леснова
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