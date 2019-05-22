Нарышкин не исключает возможности возобновления контактов глав СВР и ЦРУ

Руководитель Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что внутриполитический кризис в США привел к снижению уровня взаимодействия между СВР и ЦРУ. При этом он не исключил возобновление контактов глав спецслужб, сообщает РИА Новости.

Нарышкин напомнил о контактах, которые происходили при бывшем директоре ЦРУ Майке Помпео (2017–2018 годы). Тогда главы спецслужб беседовали по телефону. По словам Нарышкина, этот период был плодотворным.

«Потом, в основном в силу усиления внутриполитического кризиса в США контакты эти снизились. Хотя, не скрываю, мы продолжали обмениваться оперативной информацией, особенно по антитеррористической тематике», — подчеркнул глава СВР.

Он не исключил восстановления взаимодействия с ЦРУ на самом высоком уровне. Нарышкин также указал, что контакты с руководителями других спецслужб поддерживается регулярно и плодотворно.