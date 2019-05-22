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 Автобус с туристами перевернулся в Италии

Автобус с туристами перевернулся в Италии

10:21   22 Мая 2019
Россия

Нарышкин не исключает возможности возобновления контактов глав СВР и ЦРУ

Нарышкин не исключает возможности возобновления контактов глав СВР и ЦРУ

Руководитель Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что внутриполитический кризис в США привел к снижению уровня взаимодействия между СВР и ЦРУ. При этом он не исключил возобновление контактов глав спецслужб, сообщает РИА Новости.

Нарышкин напомнил о контактах, которые происходили при бывшем директоре ЦРУ Майке Помпео (2017–2018 годы). Тогда главы спецслужб беседовали по телефону. По словам Нарышкина, этот период был плодотворным.

«Потом, в основном в силу усиления внутриполитического кризиса в США контакты эти снизились. Хотя, не скрываю, мы продолжали обмениваться оперативной информацией, особенно по антитеррористической тематике», — подчеркнул глава СВР.

Он не исключил восстановления взаимодействия с ЦРУ на самом высоком уровне. Нарышкин также указал, что контакты с руководителями других спецслужб поддерживается регулярно и плодотворно.

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Автор: Арсений Аскольский
#нарышкин #свр #цру

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