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10:10   22 Мая 2019
Россия

Военные Турции проходят инструктаж в России по работе с ЗРК С-400

Военные Турции проходят инструктаж в России по работе с ЗРК С-400

Анкара отправила в Россию военных, чтобы они прошли инструктаж по работе с зенитно-ракетным комплексом (ЗРК) С-400. Об этом 22 мая сообщает RT со ссылкой на главу Министерства обороны Турции Хулуси Акара. 

По его словам, группа турецких военных поехала в Россию для работы с С-400. 

«Обучение уже началось», — цитирует его слова RT со ссылкой на телеканал телеканал NTV.

Ранее сообщалось, что если Турция в течение двух недель не откажется покупать ЗРК С-400, США угрожали «жесткими последствиями». Так, из-за отказа Анкары выполнять ультиматум, Вашингтон пообещал ввести новые санкции и намекнул на «возможную реакцию» НАТО. 

Ранее турецкая сторона неоднократно заявляла, что не станет отказываться от покупки российского вооружения. 

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сша #турция #политика #весь мир #с-400 #зрк

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