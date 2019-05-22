Военные Турции проходят инструктаж в России по работе с ЗРК С-400

Анкара отправила в Россию военных, чтобы они прошли инструктаж по работе с зенитно-ракетным комплексом (ЗРК) С-400. Об этом 22 мая сообщает RT со ссылкой на главу Министерства обороны Турции Хулуси Акара.

По его словам, группа турецких военных поехала в Россию для работы с С-400.

«Обучение уже началось», — цитирует его слова RT со ссылкой на телеканал телеканал NTV.

Ранее сообщалось, что если Турция в течение двух недель не откажется покупать ЗРК С-400, США угрожали «жесткими последствиями». Так, из-за отказа Анкары выполнять ультиматум, Вашингтон пообещал ввести новые санкции и намекнул на «возможную реакцию» НАТО.

Ранее турецкая сторона неоднократно заявляла, что не станет отказываться от покупки российского вооружения.