Авиационную эскадрилью создадут в Каспийской флотилии

Авиационную эскадрилью создадут в составе Каспийской флотилии. В нее войдут самолеты Бе-200 и вертолеты Ми-14. Об этом рассказал командующий Каспийской флотилией Сергей Пинчук.

«Мы формируем авиационную эскадрилью. Она будет базироваться в Каспийске и будет сформирована из самолетов Бе-200 и вертолетов Ми-14ПВ», — сказал он.

При этом Пинчук отметил, что это та авиация, которую, как правило, используют в поисково-спасательных операциях и при оказании медицинской помощи.

Кроме того, в составе береговых сил флотилии к концу текущего года организуют дивизион ракетного комплекса «Бал». Личный состав будет обучаться работе на этом комплексе.

Системы «Бал» необходимы, чтобы контролировать территориальные воды и морские проливы, а также защищать прибрежную инфраструктуру.