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10:15   22 Мая 2019
Россия

Авиационную эскадрилью создадут в Каспийской флотилии

Авиационную эскадрилью создадут в Каспийской флотилии

Авиационную эскадрилью создадут в составе Каспийской флотилии. В нее войдут самолеты Бе-200 и вертолеты Ми-14. Об этом рассказал командующий Каспийской флотилией Сергей Пинчук.

«Мы формируем авиационную эскадрилью. Она будет базироваться в Каспийске и будет сформирована из самолетов Бе-200 и вертолетов Ми-14ПВ», — сказал он. 

При этом Пинчук отметил, что это та авиация, которую, как правило, используют в поисково-спасательных операциях и при оказании медицинской помощи.

Кроме того, в составе береговых сил флотилии к концу текущего года организуют дивизион ракетного комплекса «Бал». Личный состав будет обучаться работе на этом комплексе. 

Системы «Бал» необходимы, чтобы контролировать территориальные воды и морские проливы, а также защищать прибрежную инфраструктуру.

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Автор: Виктория Разумовская

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