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9:50   22 Мая 2019
Россия

Проезжая часть в центре Москвы перекрыта из-за провала грунта

Проезжая часть в центре Москвы перекрыта из-за провала грунта

Провалившийся грунт на Мытной улице в центре Москвы образовал пробку. Движение транспорта затруднено. Об этом 22 мая сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. 

По словам источника, на улице провалился грунт шириной 2,5 метра. 

«В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники МЧС и ГИБДД», — комментирует источник. 

ТАСС приводит слова пресс-службы префектуры ЦАО Москвы, которые заявили, что грунт на площади просел не более 40 сантиметров. Ограждения выставлены, причины инцидента выясняются. 

«На месте работают дорожные службы и Мосводоканал. В кратчайшие сроки дорожное полотно будет восстановлено», — сообщили в пресс-службе. 

В ЦОДД предупреждают, что работает только одна полоса движения. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#москва #россия #дорога #обвал грунта

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