Проезжая часть в центре Москвы перекрыта из-за провала грунта

Провалившийся грунт на Мытной улице в центре Москвы образовал пробку. Движение транспорта затруднено. Об этом 22 мая сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По словам источника, на улице провалился грунт шириной 2,5 метра.

«В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники МЧС и ГИБДД», — комментирует источник.

ТАСС приводит слова пресс-службы префектуры ЦАО Москвы, которые заявили, что грунт на площади просел не более 40 сантиметров. Ограждения выставлены, причины инцидента выясняются.

«На месте работают дорожные службы и Мосводоканал. В кратчайшие сроки дорожное полотно будет восстановлено», — сообщили в пресс-службе.

В ЦОДД предупреждают, что работает только одна полоса движения.