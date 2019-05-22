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9:51   22 Мая 2019
Россия

Центробанк хочет вернуться к запрету сувенирных денег

Центробанк хочет вернуться к запрету сувенирных денег

Банк России вновь раздумывает о запрете сувенирных денег. Регулятор считает, что их используют ради мошенничества, а не для простых розыгрышей. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на ответ ЦБ на запрос.

Центробанк много раз жаловался на инциденты с использованием билета «банка приколов». Мошенники меняют деньги в банкоматах и терминалах на сувенирную продукцию. Также ее используют для спам-рассылок. 

В 2016 году ЦБ уже предлагал законопроект, который вводил уголовную ответственность за изготовление, хранение, перевозку и сбыт предметов, похожих на настоящие деньги.

При этом в банке «Открытие» считают излишней административную ответственность за изготовление сувенирной продукции, схожей с банкнотами Центробанка. Кредитная организация выразила мнение, что такие меры могут помочь фальшивомонетчикам избежать уголовного преследования за подделку денег.

В Московском кредитном банке, напротив, поддержали инициативу Центробанка.

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Автор: Арсений Аскольский
#цб #банкноты #сувенирные деньги

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