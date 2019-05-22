Голикова поручила проконтролировать организацию отдыха детей

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила главам регионов проконтролировать организацию отдыха детей в летних лагерях. Минпросвещение ждет актуальных данных в течение суток. Об этом 22 мая сообщается на сайте правительства.

Поручения составлялись по итогам селекторного совещания с регионами по вопросам организации и проведения ЕГЭ и летней детской оздоровительной компании.

Губернаторы должны принять необходимые меры для того, чтобы устранить нарушения в сфере организации детского отдыха, которые были обнаружены во время проверок территориальными органами Роспотребнадзора, МЧС РФ, Роструда, Росздравнадзора, Ространснадзора.

Кроме того, следует усилить контроль за укомплектованностью детских лагерей квалифицированными медиками, педагогами, вожатыми. Все они не должны иметь ограничений для данной работы, иметь при себе все необходимые справки.