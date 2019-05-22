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9:38   22 Мая 2019
Россия

Повышенный уровень пресной воды станет причиной глобального похолодания

Повышенный уровень пресной воды станет причиной глобального похолодания

Математики создали модель изменения климата. Она сообщит о смене глобального потепления резким похолоданием. Об этом 22 мая сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Уральского федерального университета. 

По словам профессора кафедры теоретической и математической физики УрФУ Дмитрия Александрова, за потепление климата отвечает высокая температура, влияющая на парниковые газы. Те провоцируют таяние льдов и повышенный уровень пресной воды в Мировом океане. Пресная вода, в свою очередь, ослабит течения от экватора к полюсам. 

«Вместе с тем, как показывают данные нашего математического моделирования, локальный рост температуры резко сменится ее падением», — заявил он. 

В сообщении сказано, что после остановки теплых течений, в частности Гольфстрима, в Северную Америку и Европу придет похолодание. 

Повышенный уровень пресной воды станет причиной глобального похолодания

Смену глобального потепления на глобальные похолодания ученые выявили после анализа температуры океана, объема углекислого газа, флоры на Земле и массы льдов за 10 миллионов лет. Исследователи отмечают, что сильные температурные перепады случаются раз в 100 тысяч лет. 

Природа больше всех влияет на изменение климата. 

«Вместе с тем, исключать полностью антропогенное воздействие или влияние внешних возмущений нельзя», — подчеркивает Александров. 

Человек все же влияет на климат, когда вырубает леса, считает профессор. 

УрФУ — крупнейший вуз в Уральском федеральном округе. Ведущие зарубежные ученые руководят 13 научными лабораториями университета. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #климат #наука #ученые #потепление #похолодание

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