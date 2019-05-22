Суд приговорил ростовскую экс-чиновницу к семи годам колонии за взятку мебелью

Суд в Ростова-на-Дону приговорил к семи годам заключения экс-начальника отдела по делам инвалидов регионального Минтруда РФ Нелли Вартанян за взятку мебелью почти на полмиллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Генпрокуратуру РФ.

Как отметили в ведомстве, Вартанян помогла коммерческой организации выиграть в конкурсах на проведение капитальных ремонтов в подведомственных учреждениях в рамках исполнения программы «Доступная среда».

Бывшая чиновница в период с июля 2016 года по март 2017 года получила от предпринимателя мебель в квартиру на сумму 480 тысяч рублей, а также 50 тысяч рублей.

Дело было на Варданян было заведено по статье «Получение должностным лицом взятки в крупном размере». Экс-чиновницу также оштрафовали на 1,5 миллиона рублей. В течение трех лет ей нельзя работать на госслужбе.