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9:27   22 Мая 2019
Россия

Суд приговорил ростовскую экс-чиновницу к семи годам колонии за взятку мебелью

Суд приговорил ростовскую экс-чиновницу к семи годам колонии за взятку мебелью

Суд в Ростова-на-Дону приговорил к семи годам заключения экс-начальника отдела по делам инвалидов регионального Минтруда РФ Нелли Вартанян за взятку мебелью почти на полмиллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Генпрокуратуру РФ.

Как отметили в ведомстве, Вартанян помогла коммерческой организации выиграть в конкурсах на проведение капитальных ремонтов в подведомственных учреждениях в рамках исполнения программы «Доступная среда».

Бывшая чиновница в период с июля 2016 года по март 2017 года получила от предпринимателя мебель в квартиру на сумму 480 тысяч рублей, а также  50 тысяч рублей.

Дело было на Варданян было заведено по статье «Получение должностным лицом взятки в крупном размере». Экс-чиновницу также оштрафовали на 1,5 миллиона рублей. В течение трех лет ей нельзя работать на госслужбе.

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Автор: Арсений Аскольский
#суд #взятка #ростов

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