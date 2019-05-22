Главы МИД стран ШОС обсудят борьбу с терроризмом

Встреча Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС началась в Бишкеке. Россию представляет глава МИД РФ Сергей Лавров.

Участники заседания обсудят борьбу с терроризмом и углубление экономического сотрудничества между странами-членами.

Перед началом мероприятия министры традиционно совместно сфотографировались на фоне стенда с эмблемой организации. Ранее прошла коллективная встреча с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

Республика в этом году председательствует в ШОС. 13-14 июня в Бишкеке запланирован саммит глав государств-членов организации.

Международная организация ШОС была основана в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. В 2017 году в ее состав приняли Индию и Пакистан.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж представит страну на СМИД ШОС.