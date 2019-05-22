Главы МИД стран ШОС обсудят борьбу с терроризмом
Встреча Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС началась в Бишкеке. Россию представляет глава МИД РФ Сергей Лавров.
Участники заседания обсудят борьбу с терроризмом и углубление экономического сотрудничества между странами-членами.
????Участники заседания СМИД ШОС.#Россия #МИД #Лавров #Бишкек #Киргизия #ОДКБ #ШОС #Армения #Белоруссия #Казахстан #Таджикистан #Индия #Китай #Пакистан #Узбекистан #Афганистан #Иран #Монголия #Азербайджан #Камбоджа #Непал #Турция #ШриЛанка #ООН #СНГ #ЕАЭС #АСЕАН pic.twitter.com/sAJvBC7pip— МИД России ???????? (@MID_RF) May 22, 2019
Перед началом мероприятия министры традиционно совместно сфотографировались на фоне стенда с эмблемой организации. Ранее прошла коллективная встреча с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.
Республика в этом году председательствует в ШОС. 13-14 июня в Бишкеке запланирован саммит глав государств-членов организации.
Международная организация ШОС была основана в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. В 2017 году в ее состав приняли Индию и Пакистан.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж представит страну на СМИД ШОС.