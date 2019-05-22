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 Индия запустила на орбиту новейший разведывательный спутник

Индия запустила на орбиту новейший разведывательный спутник
9:03   22 Мая 2019
Весь мир

Индия запустила на орбиту новейший разведывательный спутник

Индия запустила на орбиту новейший разведывательный спутник

Запуск ракеты-носителя PSLV-C46 с новейшим разведывательным спутником RISAT-2B успешно состоялся в Индии. Об этом 22 мая сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO). 

Новый спутник может вести наблюдение за поверхностью Земли в дневное и ночное время, а также в условиях высокой облачности.

Ракета стартовала в 5.30 (3.00 мск) с космодрома Шрихарикота в Бенгальском заливе. Позже ISRO сообщила, что аппарат выведен на заданную орбиту. Глава компании Кайласавадиву Сиван назвал это событие «фантастическим». Он убежден, что спутник значительно увеличит возможности ВС страны в контроле над западными и восточными рубежами.

Система оснащена новейшим радаром, что позволит армии оперативно получать данные о местонахождении и перемещениях террористов даже в неблагоприятных погодных условиях. Кроме того, он может пригодиться в мирных целях, например, для нужд сельского хозяйства или мониторинга стихийных бедствий.

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Автор: Виктория Разумовская
#космос #индия #спутник

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