Индия запустила на орбиту новейший разведывательный спутник

Запуск ракеты-носителя PSLV-C46 с новейшим разведывательным спутником RISAT-2B успешно состоялся в Индии. Об этом 22 мая сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO).

Новый спутник может вести наблюдение за поверхностью Земли в дневное и ночное время, а также в условиях высокой облачности.

Ракета стартовала в 5.30 (3.00 мск) с космодрома Шрихарикота в Бенгальском заливе. Позже ISRO сообщила, что аппарат выведен на заданную орбиту. Глава компании Кайласавадиву Сиван назвал это событие «фантастическим». Он убежден, что спутник значительно увеличит возможности ВС страны в контроле над западными и восточными рубежами.

???????? #ISROMissions ???????? For those who missed watching the launch live, take a look at the majestic lift-off of #PSLVC46! Mission accomplished successfully! pic.twitter.com/Nec1XkQ7bt — ISRO (@isro) May 22, 2019

Система оснащена новейшим радаром, что позволит армии оперативно получать данные о местонахождении и перемещениях террористов даже в неблагоприятных погодных условиях. Кроме того, он может пригодиться в мирных целях, например, для нужд сельского хозяйства или мониторинга стихийных бедствий.